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Дорожко: был период, когда я боялся, что мне придётся попрощаться с хоккеем

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Российские спортсмены рассказали о собственных страхах в проекте «Спорт — это я!».
Дорожко: был период, когда я боялся, что мне придётся попрощаться с хоккеем
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Был период, когда ничего не получалось и я боялся, что мне придётся попрощаться с хоккеем», — приводит «РБ Спорт» слова вратаря ХК «Витязь» Максима Дорожко.

Проект «Спорт — это я!» создан в 2022 году с целью поддержки и популяризации спорта. В нём принимают участие известные спортсмены, чемпионы мира и призёры Олимпийских игр.

Ранее российский хоккеист «Колорадо» Михаил Мальцев рассказал, как однажды с друзьями оказался в американском гетто.

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