Дорожко: был период, когда я боялся, что мне придётся попрощаться с хоккеем
- РИА Новости
- © Рамиль Ситдиков
«Был период, когда ничего не получалось и я боялся, что мне придётся попрощаться с хоккеем», — приводит «РБ Спорт» слова вратаря ХК «Витязь» Максима Дорожко.
Проект «Спорт — это я!» создан в 2022 году с целью поддержки и популяризации спорта. В нём принимают участие известные спортсмены, чемпионы мира и призёры Олимпийских игр.
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