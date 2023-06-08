Дорожко: был период, когда я боялся, что мне придётся попрощаться с хоккеем

Российские спортсмены рассказали о собственных страхах в проекте «Спорт — это я!».

«Был период, когда ничего не получалось и я боялся, что мне придётся попрощаться с хоккеем», — приводит «РБ Спорт» слова вратаря ХК «Витязь» Максима Дорожко.

Проект «Спорт — это я!» создан в 2022 году с целью поддержки и популяризации спорта. В нём принимают участие известные спортсмены, чемпионы мира и призёры Олимпийских игр.

Ранее российский хоккеист «Колорадо» Михаил Мальцев рассказал, как однажды с друзьями оказался в американском гетто.