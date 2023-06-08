Федотов: это финал Кубка России, о какой расслабленности может идти речь
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«Это финал. О какой расслабленности может идти речь? У нас был насыщенный период, с кубковыми матчами было всё достаточно интенсивно. Нам были необходимы два дня, нужно было отдохнуть в эмоциональном плане», — цитирует Федотова «Матч ТВ».
В решающем матче турнира сыграют «Краснодар» и ЦСКА. Финал пройдёт 11 июня в Москве на стадионе «Лужники». Начало — в 17:00.
Ранее Станислав Черчесов заявил, что в финале Кубка России нет фаворита.