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Федотов: это финал Кубка России, о какой расслабленности может идти речь

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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о мотивации игроков на финал Кубка России по футболу с «Краснодаром».
Федотов: это финал Кубка России, о какой расслабленности может идти речь
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Это финал. О какой расслабленности может идти речь? У нас был насыщенный период, с кубковыми матчами было всё достаточно интенсивно. Нам были необходимы два дня, нужно было отдохнуть в эмоциональном плане», — цитирует Федотова «Матч ТВ».

В решающем матче турнира сыграют «Краснодар» и ЦСКА. Финал пройдёт 11 июня в Москве на стадионе «Лужники». Начало — в 17:00.

Ранее Станислав Черчесов заявил, что в финале Кубка России нет фаворита.

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