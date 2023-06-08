Федотов: это финал Кубка России, о какой расслабленности может идти речь

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о мотивации игроков на финал Кубка России по футболу с «Краснодаром».

«Это финал. О какой расслабленности может идти речь? У нас был насыщенный период, с кубковыми матчами было всё достаточно интенсивно. Нам были необходимы два дня, нужно было отдохнуть в эмоциональном плане», — цитирует Федотова «Матч ТВ».

В решающем матче турнира сыграют «Краснодар» и ЦСКА. Финал пройдёт 11 июня в Москве на стадионе «Лужники». Начало — в 17:00.

Ранее Станислав Черчесов заявил, что в финале Кубка России нет фаворита.