CBS: президент «Аль-Ахли» летал в Англию, чтобы договориться с Марезом о трансфере

Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез входит в сферу интересов «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии.

По информации CBS Sports, президент клуба Валид Муаат 7 июня отправился в Лондон, чтобы провести переговоры с 32-летним игроком.

В нынешнем сезоне Марез провёл 47 матчей за «Ман Сити» во всех турнирах, забил 15 мячей и сделал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду не попал в символическую сборную чемпионата Саудовской Аравии.