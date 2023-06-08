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CBS: президент «Аль-Ахли» летал в Англию, чтобы договориться с Марезом о трансфере

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Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез входит в сферу интересов «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии.
CBS: президент «Аль-Ахли» летал в Англию, чтобы договориться с Марезом о трансфере
  • AP
  • © Alastair Grant

По информации CBS Sports, президент клуба Валид Муаат 7 июня отправился в Лондон, чтобы провести переговоры с 32-летним игроком.

В нынешнем сезоне Марез провёл 47 матчей за «Ман Сити» во всех турнирах, забил 15 мячей и сделал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду не попал в символическую сборную чемпионата Саудовской Аравии.

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