Малком назвал себя лучшим игроком РПЛ в сезоне-2022/23

Нападающий «Зенита» Малком определил трёх лучших игроков Российской премьер-лиги (РПЛ) в минувшем сезоне.

«Не буду скромничать и поставлю на первое место себя. Вторым назову Промеса, с которым мы весь сезон боролись за победу в гонке бомбардиров. А ещё Клаудиньо, который тоже показывает очень яркий футбол», — цитирует Малкома «Спорт-Экспресс».

Бразилец в прошедшем сезоне забил 23 гола в 27 матчах лиги и стал лучшим бомбардиром турнира. На его счету также девять результативных передач. Он пропустил три заключительных матча «Зенита» в РПЛ.

Ранее игроки РПЛ признали Малкома лучшим футболистом лиги в сезоне-2022/23.