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Хоккеист Гавриков подписал двухлетний контракт с «Лос-Анджелесом»

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Агент защитника Владислава Гаврикова Дэн Мильштейн рассказал, что его подопечный заключил двухлетний контракт с «Лос-Анджелес Кингз».
Хоккеист Гавриков подписал двухлетний контракт с «Лос-Анджелесом»
  • AP
  • © John Froschauer

«План игрока выйти на рынок свободных агентов в 29 лет, когда потолок зарплат будет существенно выше. Сейчас приоритет — помочь «Лос-Анджелесу» играть в плей-офф и бороться за кубок. У Гаврикова полный запрет на обмен на время действия контракта», — написал Мильштейн в социальных сетях.

Как сообщает Mayor’s Manor, новое соглашение с 27-летним россиянином будет рассчитано на два года.

По информации источника, зарплата защитника составит ＄5,8 млн за сезон.

Всего на счету Гаврикова 19 очков (6 голов + 13 голевых передач) в 72 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (КХЛ) и одна результативная передача в шести играх плей-офф НХЛ.

Ранее сообщалось, что российский защитник команды «Филадельфия Флайерз» Иван Проворов продолжит карьеру в «Коламбус Блю Джекетс».

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