TSN: «Филадельфия» обменяла Проворова в «Коламбус»
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Клубы устроили трёхсторонний обмен, в котором также поучаствовал «Лос-Анджелес Кингз», сообщает TSN.
Проворов был выбран «Флайерз» на драфте 2015 года под общим седьмым номером. 26-летний защитник в 82 матчах регулярного чемпионата сезона-2022/23 забросил шесть шайб и отдал 21 результативную передачу.
«Филадельфия» финишировала в текущем сезоне в регулярке на 14-м месте в Восточной конференции.
Ранее сообщалось, что Иван Барбашёв признан второй звездой матча с «Флоридой» в финальной серии Кубка Стэнли.