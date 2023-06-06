TSN: «Филадельфия» обменяла Проворова в «Коламбус»

Российский защитник «Филадельфия Флайерз» Иван Проворов продолжит карьеру в «Коламбус Блю Джекетс» в чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2023/24.

Клубы устроили трёхсторонний обмен, в котором также поучаствовал «Лос-Анджелес Кингз», сообщает TSN.

Проворов был выбран «Флайерз» на драфте 2015 года под общим седьмым номером. 26-летний защитник в 82 матчах регулярного чемпионата сезона-2022/23 забросил шесть шайб и отдал 21 результативную передачу.

«Филадельфия» финишировала в текущем сезоне в регулярке на 14-м месте в Восточной конференции.

Ранее сообщалось, что Иван Барбашёв признан второй звездой матча с «Флоридой» в финальной серии Кубка Стэнли.