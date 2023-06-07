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Колыванов: «Краснодар» — самый популярный региональный клуб

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Бывший главный тренер «Торпедо» Игорь Колыванов высказал мнение, что «Краснодар» является самым популярным региональным клубом.
Колыванов: «Краснодар» — самый популярный региональный клуб

«Самый популярный региональный клуб? Наверное, «Краснодар». Болельщики их любят, стадион хорошо заполняется», — приводит слова Колыванова Legalbet.

В заключительном 30-м туре РПЛ «Краснодар» и «Ахмат» сыграли вничью — 2:2.  Грозненцы заняли пятое место в РПЛ, а подопечные Владимира Ивича — шестое.

Также «Краснодар» сыграет в суперфинале Кубка России с ЦСКА 11 июня.

Ранее РФС подтвердил, что матч за Суперкубок России пройдёт в Казани 15 июля.

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