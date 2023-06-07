Колыванов: «Краснодар» — самый популярный региональный клуб

Бывший главный тренер «Торпедо» Игорь Колыванов высказал мнение, что «Краснодар» является самым популярным региональным клубом.

«Самый популярный региональный клуб? Наверное, «Краснодар». Болельщики их любят, стадион хорошо заполняется», — приводит слова Колыванова Legalbet.

В заключительном 30-м туре РПЛ «Краснодар» и «Ахмат» сыграли вничью — 2:2. Грозненцы заняли пятое место в РПЛ, а подопечные Владимира Ивича — шестое.

Также «Краснодар» сыграет в суперфинале Кубка России с ЦСКА 11 июня.

Ранее РФС подтвердил, что матч за Суперкубок России пройдёт в Казани 15 июля.