Цзю считает политической рекомендацию лишить признания Международную ассоциацию бокса
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«МОК привёл в бокс политику. Они и так убрали бокс из Олимпийских игр 2028 года. Чего они ещё добиваются? Вообще не понимаю, какие Олимпийские игры будут без бокса», — цитирует Цзю ТАСС.
7 июня стало известно, что МОК рекомендовал отозвать признание IBA. Вопрос будет решён на внеочередной сессии МОК 22 июня.
IBA возглавляет россиянин Умар Кремлёв.
Напомним, что IBA допустила россиян и белорусов к международным соревнованиям. Боксёры будут выступать под национальными флагами, в случае их победы будет исполняться гимн страны.
Ранее Валуев связал с политикой намерение МОК лишить признания IBA.