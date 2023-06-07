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Цзю считает политической рекомендацию лишить признания Международную ассоциацию бокса

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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю высказался о намерении Международного олимпийского комитета (МОК) отозвать признание Международной ассоциации бокса (IBA).
Цзю считает политической рекомендацию лишить признания Международную ассоциацию бокса
  • Gettyimages.ru
  • © Jenny Evans

«МОК привёл в бокс политику. Они и так убрали бокс из Олимпийских игр 2028 года. Чего они ещё добиваются? Вообще не понимаю, какие Олимпийские игры будут без бокса», — цитирует Цзю ТАСС.

7 июня стало известно, что МОК рекомендовал отозвать признание IBA. Вопрос будет решён на внеочередной сессии МОК 22 июня.

IBA возглавляет россиянин Умар Кремлёв.

Напомним, что IBA допустила россиян и белорусов к международным соревнованиям. Боксёры будут выступать под национальными флагами, в случае их победы будет исполняться гимн страны.

Ранее Валуев связал с политикой намерение МОК лишить признания IBA.

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