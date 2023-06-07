Marca: бывший футболист «Реала» Рауль может возглавить «Хетафе»

Бывший нападающий «Реала» Рауль Гонсалес может стать главным тренером «Хетафе».

Как сообщает Marca, «Хетафе» рассмотрит вариант с назначением Рауля, если нынешний главный тренер команды Хосе Бордалас не станет продлевать контракт с клубом.

Рауль возглавляет дубль «Реала» с 2019 года. Под его руководством коллектив прошлым летом выиграл Юношескую лигу УЕФА.

Он выступал за мадридский клуб на протяжении 16 лет, проведя за клуб рекордное количество матчей (741).

Ранее сообщалось, что «Реал» отказался от идеи подписать Хаверца из «Челси».