Представитель Депая отказался комментировать слова Промеса о переходе игрока в «Спартак»

Себастьен Ледюр, представитель нападающего «Атлетико» Мемфиса Депая, отреагировал на то, что его клиент может перейти в «Спартак».

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