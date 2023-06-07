Представитель Депая отказался комментировать слова Промеса о переходе игрока в «Спартак»
Себастьен Ледюр, представитель нападающего «Атлетико» Мемфиса Депая, отреагировал на то, что его клиент может перейти в «Спартак».
- Gettyimages.ru
- © Juan Manuel Serrano Arce
«Будет ли играть Депай в России? Без комментариев», — цитирует Ледюра Sport24.
Нападающий «Спартака» Квинси Промес считает, что Депай может перейти в стан красно-белых.
Ранее Промес не исключил, что Хаким Зиеш может стать игроком «Спартака».
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