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Представитель Депая отказался комментировать слова Промеса о переходе игрока в «Спартак»

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Себастьен Ледюр, представитель нападающего «Атлетико» Мемфиса Депая, отреагировал на то, что его клиент может перейти в «Спартак».
Представитель Депая отказался комментировать слова Промеса о переходе игрока в «Спартак»
  • Gettyimages.ru
  • © Juan Manuel Serrano Arce

«Будет ли играть Депай в России? Без комментариев», — цитирует Ледюра Sport24.

Нападающий «Спартака» Квинси Промес считает, что Депай может перейти в стан красно-белых.

Ранее Промес не исключил, что Хаким Зиеш может стать игроком «Спартака».

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