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Международная федерация гребного спорта допустила россиян до участия в соревнованиях

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Международная федерация гребного спорта приняла решение допустить российских спортсменов до участия в соревнованиях в нейтральном статусе.
Международная федерация гребного спорта допустила россиян до участия в соревнованиях
  • Gettyimages.ru
  • © Joel W. Rogers

«Исполком World Rowing принял решение допустить ограниченное число спортсменов, имеющих российский или белорусский паспорт, до соревнований в качестве индивидуальных нейтральных атлетов в ограниченном количестве лодочных классов на предстоящем чемпионате мира», — говорится в заявлении.

Также в релизе говорится, что допуск будет определяться рядом критериев, включая проверку биографических данных.

Международный олимпийский комитет (МОК) в марте рекомендовал спортивным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее олимпийский чемпион Лесун призвал создать альтернативные Олимпийским играм соревнования.

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