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Тарпищев: Хачанов достойно сыграл против Джоковича в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил игрру российского теннисиста Карена Хачанова в матче 1/4 финала «Ролан Гаррос» с сербом Новаком Джоковичем.
Тарпищев: Хачанов достойно сыграл против Джоковича в четвертьфинале «Ролан Гаррос»
  • globallookpress.com
  • © Mylene Deroche/Keystone Press Agency

«Надо отметить, что наши теннисисты во Франции в принципе достойно выступили. Что касается Хачанова, то он явно прибавил. С Джоковичем он играл здорово, прибавил в технико-тактических действиях», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Россиянин уступил сербу в четырёх сетах со счётом 6:4, 6:7 (0:7), 2:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 3 часа 38 минут.

В следующем круге Джокович сыграет с победителем пары Карлос Алькарас (Испания) — Стефанос Циципас (Греция).

Ранее спортивный журналист Василий Уткин оценил выступление Хачанова на «Ролан Гаррос» — 2023.

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