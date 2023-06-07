Тарпищев: Хачанов достойно сыграл против Джоковича в четвертьфинале «Ролан Гаррос»
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- © Mylene Deroche/Keystone Press Agency
«Надо отметить, что наши теннисисты во Франции в принципе достойно выступили. Что касается Хачанова, то он явно прибавил. С Джоковичем он играл здорово, прибавил в технико-тактических действиях», — цитирует Тарпищева ТАСС.
Россиянин уступил сербу в четырёх сетах со счётом 6:4, 6:7 (0:7), 2:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 3 часа 38 минут.
В следующем круге Джокович сыграет с победителем пары Карлос Алькарас (Испания) — Стефанос Циципас (Греция).
Ранее спортивный журналист Василий Уткин оценил выступление Хачанова на «Ролан Гаррос» — 2023.