Мостовой объяснил, почему «Сити» нельзя назвать однозначным фаворитом финала ЛЧ

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» — «Интер».

«Фаворит — «Сити». Но финал есть финал. «Интер» тоже припрятал свои козыри. Команда всё-таки сильная. Все думают, что «Сити» разнесёт «Интер». Но я рискну предположить, что в основное время будет ничья», — цитирует Мостового Betonmobile.

Финальный матч между командами пройдёт 10 июня в Стамбуле на олимпийском стадионе «Ататюрк». Начало — в 22:00 мск. Поляк Шимон Марциняк назначен главным арбитром финала.

Ранее Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов УЕФА, где «Ман Сити» сыграет с «Интером».