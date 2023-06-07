Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Смолов вспомнил, как Санчес сорвал его переход в «Манчестер Юнайтед»

Короткая ссылка
Российский нападающий «Динамо» Фёдор Смолов рассказал о том, что он мог оказаться в «Манчестер Юнайтед».
Смолов вспомнил, как Санчес сорвал его переход в «Манчестер Юнайтед»
  • globallookpress.com
  • © Daniel Felipe Kutepov

«Моуринью меня знал, хотел взять третьим нападающим. Златан возрастной, Лукаку не забивает. Потом Алексис Санчес кинул «Сити» и перешёл в «Юнайтед» зимой. А так я бы зимой перешёл туда», — сказал Смолов на YouTube-канале Nobel.

Игрок также ответил на вопрос, играл бы он в основе МЮ, если бы Санчес не сорвал его трансфер.

«Ну что играл бы, я не уверен, но числился бы. Думаю, мог бы состояться переход зимой, тогда это было реально возможно», — добавил нападающий.

В нынешнем сезоне 33-летний игрок принял участие в 31 матче во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал шесть результативных передач. Новое соглашение действует до конца сезона-2023/24 с возможностью продления ещё на один сезон.

Ранее сообщалось, что Смолов женился на российской модели Карине Истоминой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить