Смолов вспомнил, как Санчес сорвал его переход в «Манчестер Юнайтед»

Российский нападающий «Динамо» Фёдор Смолов рассказал о том, что он мог оказаться в «Манчестер Юнайтед».

«Моуринью меня знал, хотел взять третьим нападающим. Златан возрастной, Лукаку не забивает. Потом Алексис Санчес кинул «Сити» и перешёл в «Юнайтед» зимой. А так я бы зимой перешёл туда», — сказал Смолов на YouTube-канале Nobel.

Игрок также ответил на вопрос, играл бы он в основе МЮ, если бы Санчес не сорвал его трансфер.

«Ну что играл бы, я не уверен, но числился бы. Думаю, мог бы состояться переход зимой, тогда это было реально возможно», — добавил нападающий.

В нынешнем сезоне 33-летний игрок принял участие в 31 матче во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал шесть результативных передач. Новое соглашение действует до конца сезона-2023/24 с возможностью продления ещё на один сезон.

Ранее сообщалось, что Смолов женился на российской модели Карине Истоминой.