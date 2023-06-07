Смолов вспомнил, как Санчес сорвал его переход в «Манчестер Юнайтед»
- globallookpress.com
- © Daniel Felipe Kutepov
«Моуринью меня знал, хотел взять третьим нападающим. Златан возрастной, Лукаку не забивает. Потом Алексис Санчес кинул «Сити» и перешёл в «Юнайтед» зимой. А так я бы зимой перешёл туда», — сказал Смолов на YouTube-канале Nobel.
Игрок также ответил на вопрос, играл бы он в основе МЮ, если бы Санчес не сорвал его трансфер.
«Ну что играл бы, я не уверен, но числился бы. Думаю, мог бы состояться переход зимой, тогда это было реально возможно», — добавил нападающий.
В нынешнем сезоне 33-летний игрок принял участие в 31 матче во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал шесть результативных передач. Новое соглашение действует до конца сезона-2023/24 с возможностью продления ещё на один сезон.
Ранее сообщалось, что Смолов женился на российской модели Карине Истоминой.