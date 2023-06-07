Пять футболистов в ближайшее время покинут «Химки»
- РИА Новости
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«Идёт работа спортивного департамента по реформированию команды. У Бикела заканчивается контракт, он покидает клуб, также выставлены на трансфер Тассано и Гильерме. В ближайшее время будут расторгнуты контракты с Котевым и Мори Гбане», — цитирует Оленева СЭ.
По итогам сезона подмосковная команда заняла 15-е место в чемпионате России. В следующем сезоне «Химки» продолжат участие в Первой лиге. РПЛ также напрямую покинуло «Торпедо», занявшее 16-е место в турнирной таблице.
Ранее Андрей Талалаев дал понять, что готов к работе в Первой лиге.