Пять футболистов в ближайшее время покинут «Химки»

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев высказался о будущем некоторых игроков команды.

«Идёт работа спортивного департамента по реформированию команды. У Бикела заканчивается контракт, он покидает клуб, также выставлены на трансфер Тассано и Гильерме. В ближайшее время будут расторгнуты контракты с Котевым и Мори Гбане», — цитирует Оленева СЭ.

По итогам сезона подмосковная команда заняла 15-е место в чемпионате России. В следующем сезоне «Химки» продолжат участие в Первой лиге. РПЛ также напрямую покинуло «Торпедо», занявшее 16-е место в турнирной таблице.

Ранее Андрей Талалаев дал понять, что готов к работе в Первой лиге.