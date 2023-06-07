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Пять футболистов в ближайшее время покинут «Химки»

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Генеральный директор «Химок» Николай Оленев высказался о будущем некоторых игроков команды.
Пять футболистов в ближайшее время покинут «Химки»
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Идёт работа спортивного департамента по реформированию команды. У Бикела заканчивается контракт, он покидает клуб, также выставлены на трансфер Тассано и Гильерме. В ближайшее время будут расторгнуты контракты с Котевым и Мори Гбане», — цитирует Оленева СЭ.

По итогам сезона подмосковная команда заняла 15-е место в чемпионате России. В следующем сезоне «Химки» продолжат участие в Первой лиге. РПЛ также напрямую покинуло «Торпедо», занявшее 16-е место в турнирной таблице.

Ранее Андрей Талалаев дал понять, что готов к работе в Первой лиге.

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