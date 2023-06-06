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Талалаев: ФНЛ остаётся лучшей лигой мира, боязни перед ней нет

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Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев дал понять, что готов к работе в чемпионате России по футболу в Первой лиге.
Талалаев: ФНЛ остаётся лучшей лигой мира, боязни перед ней нет
  • РИА Новости

«Первая лига изменилась. ФНЛ остаётся лучшей лигой мира, боязни перед ней нет. Я выходил как футболист из неё в РПЛ, как тренер работал в двух командах, в переходных матчах участвовал», — цитирует Талалаева «Матч ТВ».

Талалаев отметил, что заходит с тренерским штабом и командой «со спокойным сердцем» в Первую лигу.

«Сейчас главная проблема — избавиться от легионеров, или расторгать контракт, или отдавать в аренду», — добавил тренер.

«Химки» по итогам чемпионата России сезона-2022/23 заняли 15-е место и напрямую вместе со столичным «Торпедо» (16-е) вылетели в Первую лигу. 

Ранее сообщалось, что «Пари НН» забил два безответных мяча «Химкам» в матче 30-го тура РПЛ.

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