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Карасёв рассказал, с кем ему сложнее всего было находить общий язык

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Арбитр Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Карасёв рассказал, с кем ему сложнее всего было находить общий язык на поле.
Карасёв рассказал, с кем ему сложнее всего было находить общий язык
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«В России — с Понтусом Вернблумом. Потому что он всегда играл до первой жёлтой карточки. Мог делать всё что угодно до первой жёлтой карточки: прессовать, что-то говорить. Но, получив жёлтую карточку, успокаивался», — цитирует Карасёва iz.ru.

Он добавил, что работать на зарубежном матче было проще, потому что игроки понимают строгость турниров.

Напомним, что ФИФА и УЕФА исключили сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года, а также приняли решение не допускать российские клубы к участию в европейских кубках в сезоне-2022/23.

Ранее Карасёв высказался на тему отстранения судей от международных турниров.

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