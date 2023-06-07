Арбитр Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Карасёв рассказал, с кем ему сложнее всего было находить общий язык на поле.

«В России — с Понтусом Вернблумом. Потому что он всегда играл до первой жёлтой карточки. Мог делать всё что угодно до первой жёлтой карточки: прессовать, что-то говорить. Но, получив жёлтую карточку, успокаивался», — цитирует Карасёва iz.ru.

Он добавил, что работать на зарубежном матче было проще, потому что игроки понимают строгость турниров.

Напомним, что ФИФА и УЕФА исключили сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года, а также приняли решение не допускать российские клубы к участию в европейских кубках в сезоне-2022/23.

Ранее Карасёв высказался на тему отстранения судей от международных турниров.