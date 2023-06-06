Чесноков сравнил с выстрелом в ногу невыдачу Великобританией виз российским теннисистам

Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков прокомментировал ситуацию с невыдачей виз российским теннисистам правительством Великобритании.

«То, что нашим теннисистам не дают визы, неудивительно. Великобритания сделает всё, чтобы россияне и белорусы не попали на «Уимблдон». Но они не понимают двух вещей. Первое — что обычные спортсмены не имеют к политике никакого отношения. Второе — уровень их престижного турнира значительно снизится, если туда не поедут спортсмены, многие из которых занимают лидирующие позиции в рейтингах ATP и WTF. Так что это можно сравнить с выстрелом в ногу», — заявил Чесноков RT.

Ранее Чесноков поделился впечатлениями от матча 1/4 финала «Ролан Гаррос», в котором россиянин Карен Хачанов встретился с Новаком Джоковичем из Сербии.