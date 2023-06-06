Чесноков: Джокович победил Хачанова благодаря укороченным подачам в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков поделился впечатлениями от матча 1/4 финала «Ролан Гаррос», в котором россиянин Карен Хачанов встречался с Новаком Джоковичем из Сербии.

«Я считаю, что этот матч был один из лучших в противостоянии Карена Хачанова и Новака Джоковича. Карен сыграл даже лучше, чем в своём победном матче, когда они играли в финале «Мастерс» в Париже в 2018 году. И вообще, я хочу сказать, что это лучший матч россиянина на грунте за всю его карьеру.

Считаю, что Джокович смог победить благодаря своей невероятной выносливости и физической готовности. За тем, как он перемещался, как брал Карена укороченными ударами, было удивительно наблюдать. Обычно такие удары случаются два-три раза за сет. Но здесь серб выдавал их по полной программе. Если говорить по-простому, то нужно быть ломовой лошадью, чтобы постоянно добегать к таким ударам. Он хорошо это использовал и за счёт этого и победил Хачанова, который под конец, после тяжелейших двух сетов, когда счёт стал 4:4, просто утомился. Из-за этого и проиграл», — сказал Чесноков RT.

Ранее Джокович высказался о своей победе в 1/4 финала турнира «Ролан Гаррос».