Пименов: Кобелев — отличный вариант для «Динамо»

Бывший нападающий московского «Динамо» Руслан Пименов назвал подходящего кандидата на должность главного тренера бело-голубых.

«Кто должен возглавить «Динамо»? Я всегда выступал за отечественных специалистов. Потому что если приглашать в такой клуб иностранца, то только именитого. Но это сделать сейчас практически невозможно из-за того, что наши команды не принимают участия в еврокубках.

К тому же они всегда дорого обходятся. Поэтому нужно делать ставку на своих, я бы ещё добавил — на проверенных специалистов. Например, Андрей Кобелев. Всё-таки при нём «Динамо» брало бронзовые медали. Да, был и провальный сезон, но на тот момент в клубе были серьёзные проблемы. Так что Кобелев — отличная кандидатура для динамовцев. Конечно, ходили ещё слухи про Леонида Слуцкого, но, учитывая то, чем он сейчас занимается, и то, как он показал себя в «Рубине», довериться ему будет сложно», — заявил Пименов RT.

19 мая московский клуб объявил об увольнении с поста главного тренера серба Славиши Йокановича.

По итогам сезона бело-голубые с 45 очками заняли девятое место в Российской премьер-лиге.

Ранее сообщалось, что «Динамо» рассматривает двух кандидатов на пост главного тренера.