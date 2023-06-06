Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Пименов: Кобелев — отличный вариант для «Динамо»

Короткая ссылка
Бывший нападающий московского «Динамо» Руслан Пименов назвал подходящего кандидата на должность главного тренера бело-голубых.
Пименов: Кобелев — отличный вариант для «Динамо»
  • РИА Новости

«Кто должен возглавить «Динамо»? Я всегда выступал за отечественных специалистов. Потому что если приглашать в такой клуб иностранца, то только именитого. Но это сделать сейчас практически невозможно из-за того, что наши команды не принимают участия в еврокубках.

К тому же они всегда дорого обходятся. Поэтому нужно делать ставку на своих, я бы ещё добавил — на проверенных специалистов. Например, Андрей Кобелев. Всё-таки при нём «Динамо» брало бронзовые медали. Да, был и провальный сезон, но на тот момент в клубе были серьёзные проблемы. Так что Кобелев — отличная кандидатура для динамовцев. Конечно, ходили ещё слухи про Леонида Слуцкого, но, учитывая то, чем он сейчас занимается, и то, как он показал себя в «Рубине», довериться ему будет сложно», — заявил Пименов RT.

19 мая московский клуб объявил об увольнении с поста главного тренера серба Славиши Йокановича.

По итогам сезона бело-голубые с 45 очками заняли девятое место в Российской премьер-лиге.

Ранее сообщалось, что «Динамо» рассматривает двух кандидатов на пост главного тренера.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить