Бывший пресс-секретарь IIHF Шемберг обвинил КХЛ в разрушении европейского хоккея

Глава Альянса европейских хоккейных клубов, бывший пресс-секретарь Международной федерации хоккея (IIHF) Шимон Шемберг считает, что Континентальная хоккейная лига (КХЛ) разрушила хоккей в Европе.

«КХЛ была ужасной и, выступив против Лиги чемпионов, разрушила хоккей в Европе. Вы можете себе представить, чтобы английские клубы не играли в Лиге чемпионов? Немыслимо», — приводит слова Шемберга Šport.sk.

Экс-чиновник IIHF отметил, что иностранные клубы после ухода из КХЛ начали испытывать серьёзные проблемы.

«Посмотрите, что участие в КХЛ сделало с иностранными клубами. Как выглядели, например, братиславский «Слован», хельсинский «Йокерит», загребский «Медвешчак», пражский «Лев», рижское «Динамо» после ухода из КХЛ? Одних уже нет, другие почти обанкротились. «Слован» бы тоже обанкротился. Если бы был просто развлечением, а не хоккейным клубом с традициями, он бы обанкротился», — заявил он.

КХЛ была основана в 2008 году. В настоящее время в составе лиги помимо российских клубов выступают минское «Динамо» и астанинский «Барыс».

Ранее хоккейный тренер Андрей Назаров отметил, что заслуга КХЛ в развитии латвийских игроков очевидна.