Назаров: заслуга КХЛ в развитии латвийских игроков очевидна

Известный тренер Андрей Назаров оценил успех сборной Латвии на чемпионате мира по хоккею 2023 года.

«Это большой успех для страны. Но давайте не будем забывать, чья это в большей степени заслуга. Главный тренер сборной Харийс Витолиньш является воспитанником советской школы хоккея. Заслуга КХЛ в развитии латвийской школы и латвийских игроков очевидна. Большинство из них сидели в России на жирных контрактах, черпали опыт и навыки», — приводит слова Назарова «Чемпионат».

На чемпионате мира Латвия завоевала бронзовые медали. В матче за третье место они победили команду США.

Ранее сообщалось, что в Финляндии подали заявление в полицию на сборную Латвии по хоккею из-за рекламы букмекера.