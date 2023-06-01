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Назаров: заслуга КХЛ в развитии латвийских игроков очевидна

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Известный тренер Андрей Назаров оценил успех сборной Латвии на чемпионате мира по хоккею 2023 года.
Назаров: заслуга КХЛ в развитии латвийских игроков очевидна
  • РИА Новости

«Это большой успех для страны. Но давайте не будем забывать, чья это в большей степени заслуга. Главный тренер сборной Харийс Витолиньш является воспитанником советской школы хоккея. Заслуга КХЛ в развитии латвийской школы и латвийских игроков очевидна. Большинство из них сидели в России на жирных контрактах, черпали опыт и навыки», — приводит слова Назарова «Чемпионат».

На чемпионате мира Латвия завоевала бронзовые медали. В матче за третье место они победили команду США.

Ранее сообщалось, что в Финляндии подали заявление в полицию на сборную Латвии по хоккею из-за рекламы букмекера.

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