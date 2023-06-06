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Французский фигурист: Щербакова — суперумная и очень милая девушка

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Чемпион Европы и четырёхкратный чемпион Франции в мужском одиночном катании Флоран Амодьо рассказал о знакомстве с олимпийской чемпионкой Анной Щербаковой.
Французский фигурист: Щербакова — суперумная и очень милая девушка
  • РИА Новости

«Мы познакомились, когда я ещё катался. Я был уже чемпионом, а она только начинала выступать на большой арене. После этого Анна стала настоящей чемпионкой, но для меня она всё ещё была суперумной девушкой, очень милой и очень хорошо образованной», — цитирует фигуриста Sport24.

Во время отдыха во Франции Щербакова посетила каток Амодьо и провела мастер-класс для его учеников.

Напомним, что Анна не вошла в состав сборной России на следующий сезон. Фигуристка не участвовала в соревнованиях весь прошлый год из-за перенесённой операции в августе 2022 года.

Ранее Алексей Железняков заявил, что Александре Трусовой и Щербаковой будет тяжело вернуться в сборную России.

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