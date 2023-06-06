Ди Марцио: в «Ювентусе» решили оставить Аллегри на посту главного тренера
- AP
По информации журналиста Джанлука Ди Марцио, клуб решил оставить специалиста на посту главного тренера из-за внушительной компенсации в случае его увольнения.
«Ювентус» финишировал на седьмом месте в чемпионате Италии. 22 мая Федеральный суд Итальянской федерации футбола лишил туринский клуб десяти очков в Серии А из-за финансовых нарушений.
Ранее сообщалось, что Паредес и Ди Мария покинут «Ювентус» по окончании сезона.