Ди Марцио: в «Ювентусе» решили оставить Аллегри на посту главного тренера

Итальянский специалист Массимилиано Аллегри продолжит тренировать «Ювентус» в следующем сезоне.

По информации журналиста Джанлука Ди Марцио, клуб решил оставить специалиста на посту главного тренера из-за внушительной компенсации в случае его увольнения.

«Ювентус» финишировал на седьмом месте в чемпионате Италии. 22 мая Федеральный суд Итальянской федерации футбола лишил туринский клуб десяти очков в Серии А из-за финансовых нарушений.

Ранее сообщалось, что Паредес и Ди Мария покинут «Ювентус» по окончании сезона.