Sport: Модрич подпишет трёхлетний контракт с клубом из Саудовской Аравии

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич в ближайшее время может покинуть клуб.

По информации Sport, игрок подпишет контракт с клубом из Саудовской Аравии. Соглашение будет рассчитано на три года, за это время он получит €120 млн. Модрич также хочет принять участие в чемпионате Европы — 2023 в составе сборной Хорватии.

37-летний полузащитник выступает за «Реал» с августа 2012 года. В нынешнем сезоне хорват провёл 52 матча во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Модрич не планирует покидать «Реал».