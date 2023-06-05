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Филимонов: ошибки Селихова и Максименко связаны с общим состоянием «Спартака»

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Бывший вратарь сборной России Александр Филимонов объяснил, почему голкиперы московского «Спартака» часто делали невынужденные ошибки в чемпионате России по футболу сезона-2022/23.
Филимонов: ошибки Селихова и Максименко связаны с общим состоянием «Спартака»
  • РИА Новости

«Хотелось бы, чтобы Селихов и Максименко играли стабильно и на высоком уровне. К сожалению, у них были ошибки, есть проблемы. Думаю, что это связано с общим состоянием команды», — цитирует Филимонова «Матч ТВ».

При этом экс-вратарь красно-белых подчеркнул, что «Спартак» играл «ниже своих возможностей» в весенней части чемпионата.

«Вратари сыграли так, как в целом выглядела команда», — добавил Филимонов.

«Спартак» завоевал бронзу чемпионата России. «Зенит» в пятый раз подряд выиграл золотые медали. Вторым финишировал ЦСКА.

Ранее бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал то, что красно-белые завоевали бронзовые медали.

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