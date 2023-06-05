Газизов подал в отставку с поста генерального директора «Уфы»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов принял решение покинуть свой пост.

Об этом сообщается в Telegram-канале клуба.

Уфимский клуб занял 16-е место и вылетел во Вторую лигу. В прошлом сезоне команда вылетела из высшего дивизиона.

Газизов работал в клубе из столицы Башкортостана с момента основания в 2010 году. Позже функционер исполнял обязанности на посту гендиректора красно-белых с лета по декабрь прошлого года. Спустя некоторое время он вернулся к должности гендиректора ФК «Уфа».

Ранее кассационный суд отклонил жалобу Газизова на отказ в выплате 89 млн рублей от Федуна.