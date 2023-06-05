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Анчелотти узнал об уходе Бензема из «Реала» в день объявления

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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал решение нападающего Карима Бензема покинуть клуб.
Анчелотти узнал об уходе Бензема из «Реала» в день объявления
  • AP

«Я тренировал одного из лучших футболистов мира. Я недоволен, но мы должны уважать его решение. Это стало сюрпризом. Я разговаривал с ним утром, и он сказал мне, что уходит», — цитирует Анчелотти Marca.

«Реал» объявил об уходе Бензема в полдень 4 июня. Вечером он провёл прощальный матч с «Атлетиком» и забил гол (1:1).

Француз присоединился к команде в 2009 году. В общей сложности он провёл за клуб 648 матчей, забил 354 гола и сделал 165 результативных передач.

В составе «Реала» Бензема выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, а также чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны. Француз является обладателем «Золотого мяча».

Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии ждут визита Бензема.

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