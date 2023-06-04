Хуанмарти: в Саудовской Аравии ждут визита Бензема

Руководство «Аль-Иттихада» ждёт визита нападающего Карима Бензема в Саудовскую Аравию.

По информации журналиста Тони Хуанмарти, игрок прибудет в страну на следующей неделе, чтобы лично ознакомиться с проектом, предлагаемым «Аль-Иттихадом». После этого он примет решение относительно своего будущего.

4 июня «Реал» официально объявил об уходе Карима Бензема.

Француз присоединился к команде в 2009 году. В общей сложности он провёл за клуб 647 матчей, забил 353 гола и сделал 165 результативных передач.

В составе «Реала» Бензема выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, а также чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны. Француз является обладателем «Золотого мяча».

Ранее Карло Анчелотти заявил, что Бензема не покинет «Реал» летом.