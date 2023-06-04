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Умар Нурмагомедов и Сэндхаген могут возглавить турнир UFC в Нэшвилле

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Российский боец Умар Нурмагомедов и американец Кори Сэндхаген могут провести главный бой на турнире UFC Fight Night в Нэшвилле (США).
Умар Нурмагомедов и Сэндхаген могут возглавить турнир UFC в Нэшвилле
  • Gettyimages.ru

«Да, мы обсуждаем Нэшвилл. А разве мы это уже анонсировали? Нет? Тогда я не знаю. Вы этого хотите? Ну хорошо», — цитирует президента UFC Дэйну Уайта MMA Junkie.

В последнем поединке российский боец победил бразильца Раони Барселоса нокаутом в первом раунде. Для него эта победа стала 16-й подряд в MMA. Нурмагомедов не потерпел ни одного поражения.

Ранее тренер бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес заявил, что Умар станет чемпионом организации в легчайшем весе.

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