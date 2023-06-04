Сёмин считает «Оренбург» открытием сезона в РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, какой клуб считает открытием сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Хорошо сыграл «Оренбург». Они показывали качественную и интересную игру. Думаю, что это заслуга всей команды. Личка тоже провёл замечательный сезон», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

В последнем туре РПЛ «Оренбург» разгромил «Динамо» со счётом 3:0 и занял седьмое место в чемпионате России по итогам сезона. Соглашение Марцела Лички с клубом рассчитано до конца сезона-2023/24. Он возглавляет команду с августа 2020 года.

Ранее президент «Оренбурга» заявил, что Личка продолжит работу в клубе.