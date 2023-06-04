Хачанов обыграл Сонего и пробился в 1/4 финала «Ролан Гаррос»
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27-летний теннисист из России (11-й номер посева) в матче четвёртого круга нанёс поражение Лоренцо Сонего из Италии со счётом 1:6, 6:4, 7:6, 6:1.
Игра продолжалась 3 часа 29 минут.
Следующим соперником Хачанова станет победитель матча Новак Джокович (Сербия) — Хуан Пабло Варильяс (Перу).
Призовой фонд «Ролан Гаррос» 2023 года составляет порядка €49 млн.
Ранее сообщалось, что россиянка Анастасия Павлюченкова оформила выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции по теннису.