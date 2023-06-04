Смородская: не считаю Личку одним из лучших тренеров РПЛ

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о главном тренере «Оренбурга» Марцеле Личке.

«Я не считаю Личку одним из лучших тренеров в лиге. Задачи «Оренбурга» слишком скромные, чтобы оценивать работу их тренера наравне со специалистами из топ-клубов. Личка пока не заслужил того шума, который вокруг него сейчас есть», — цитирует Смородскую Sport24.

Она также подчеркнула, что для топ-клубов Личка является обычным тренером. По её словам, чешскому специалисту нужно заслужить данное внимание.

В последнем туре РПЛ «Оренбург» разгромил «Динамо» со счётом 3:0 и занял седьмое место в чемпионате России по итогам сезона.

Ранее президент «Оренбурга» заявил, что Личка продолжит работу в клубе.