Алдонин: второе место — более чем приемлемый результат для ЦСКА в РПЛ

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин оценил выступление армейского клуба в сезоне-2022/23.

«Подводить итоги сезона для ЦСКА нужно после Суперфинала Кубка, после главного матча сезона. Если говорить об РПЛ, то второе место — хороший и более чем приемлемый результат в РПЛ», — цитирует Алдонина «Чемпионат».

По итогам сезона-2022/23 «Зенит» в пятый раз подряд выиграл золотые медали чемпионата России. Вторым финишировал ЦСКА. Третьим стал «Спартак». «Ростов» в последнем туре разгромно уступил армейцам и лишился шансов в борьбе за медали.

Ранее сообщалось, что вице-президент «Ростова» Рустем Сайманов заявил о необходимости усиления команды летом.