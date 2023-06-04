Олимпийская чемпионка Ласицкене из-за травмы пропустит ближайший старт в Москве

Тренер олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту Марии Ласицкене Геннадий Габрилян сообщил, что спортсменка пропустит турнир в Москве из-за травмы.

«В связи с травмой Маша проходит обследование, старт 6 июня она пропустит», — цитирует Габриляна ТАСС.

30-летняя Ласицкене в 2020 году стала олимпийской чемпионкой, а через год победила в финале Бриллиантовой лиги.

Соревнования, организованные в рамках празднования 100-летия московского спорта, пройдут 5 и 6 июня.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион Ягудин и гроссмейстер Карякин примут участие в забеге на Никольской.