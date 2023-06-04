Марин: Личка — лучший тренер сезона в РПЛ, он полностью заслужил эту награду
- РИА Новости
«Считаю, что Личка лучший тренер сезона в РПЛ, он полностью заслужил эту награду. Тренер за сезон вывел команду в Премьер-лигу, а сейчас мы добились седьмого места», — цитирует Марина Sport24.
Он также подчеркнул, что футболисты будут счастливы за тренера, если он получит награду.
В последнем туре РПЛ «Оренбург» разгромил «Динамо» со счётом 3:0 и занял седьмое место в чемпионате России по итогам сезона.
Ранее президент «Оренбурга» заявил, что Личка продолжит работу в клубе.