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Марин: Личка — лучший тренер сезона в РПЛ, он полностью заслужил эту награду

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Полузащитник «Оренбурга» Джимми Марин высказал мнение, что главный тренер оренбургской команды Марцел Личка заслужил награду лучшему тренеру.
Марин: Личка — лучший тренер сезона в РПЛ, он полностью заслужил эту награду
  • РИА Новости

«Считаю, что Личка лучший тренер сезона в РПЛ, он полностью заслужил эту награду. Тренер за сезон вывел команду в Премьер-лигу, а сейчас мы добились седьмого места», — цитирует Марина Sport24.

Он также подчеркнул, что футболисты будут счастливы за тренера, если он получит награду.

В последнем туре РПЛ «Оренбург» разгромил «Динамо» со счётом 3:0 и занял седьмое место в чемпионате России по итогам сезона.

Ранее президент «Оренбурга» заявил, что Личка продолжит работу в клубе.

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