Азар за четыре года в «Реале» ни разу не сыграл против «Барселоны»
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В составе мадридского клуба форвард провёл 76 матчей, в которых забил семь мячей и сделал 12 результативных передач. Из-за травм игрок пропустил 76 матчей за время в «Реале». Нападающий присоединился к команде летом 2019 года.
Кроме того, Азар не сыграл ни одной минуты в 12 официальных матчах с «Барселоной».
Контракт игрока с клубом был рассчитан до 2024 года. Азар поддержал инициативу клуба по расторжению соглашения.
Ранее сообщалось, что Азар завершит карьеру после ухода из «Реала».