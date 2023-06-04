Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Азар за четыре года в «Реале» ни разу не сыграл против «Барселоны»

Короткая ссылка
Мадридский «Реал» и нападающий команды Эден Азар расторгли контракт по взаимному согласию сторон.
Азар за четыре года в «Реале» ни разу не сыграл против «Барселоны»
  • Gettyimages.ru

В составе мадридского клуба форвард провёл 76 матчей, в которых забил семь мячей и сделал 12 результативных передач. Из-за травм игрок пропустил 76 матчей за время в «Реале». Нападающий присоединился к команде летом 2019 года.

Кроме того, Азар не сыграл ни одной минуты в 12 официальных матчах с «Барселоной».

Контракт игрока с клубом был рассчитан до 2024 года. Азар поддержал инициативу клуба по расторжению соглашения.

Ранее сообщалось, что Азар завершит карьеру после ухода из «Реала».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить