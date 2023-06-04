Азар за четыре года в «Реале» ни разу не сыграл против «Барселоны»

Мадридский «Реал» и нападающий команды Эден Азар расторгли контракт по взаимному согласию сторон.

В составе мадридского клуба форвард провёл 76 матчей, в которых забил семь мячей и сделал 12 результативных передач. Из-за травм игрок пропустил 76 матчей за время в «Реале». Нападающий присоединился к команде летом 2019 года.

Кроме того, Азар не сыграл ни одной минуты в 12 официальных матчах с «Барселоной».

Контракт игрока с клубом был рассчитан до 2024 года. Азар поддержал инициативу клуба по расторжению соглашения.

Ранее сообщалось, что Азар завершит карьеру после ухода из «Реала».