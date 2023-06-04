Доннарумма: мы не обращали внимания на свист в адрес Месси и Галтье, нам было приятно праздновать

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма поделился мнением о будущем в клубе главного тренера Кристофа Галтье.

«Мы не обращали внимания на свист в адрес Месси и Галтье, нам было просто приятно праздновать. Останется ли Галтье в команде? Это вопрос не ко мне. Я надеюсь, что да, потому что он великий тренер», — цитирует Доннарумму RMC Sport.

Болельщики клуба с неодобрением встретили выход Лионеля Месси и Галтье на церемонию награждения после заключительного матча Лиги 1. Об уходе игрока стало известно 3 июня. Французский специалист также с большой долей вероятности покинет клуб.

Ранее сообщалось, что Месси, Неймар и Галтье досрочно покинули церемонию награждения ПСЖ.