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Доннарумма: мы не обращали внимания на свист в адрес Месси и Галтье, нам было приятно праздновать

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Вратарь «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма поделился мнением о будущем в клубе главного тренера Кристофа Галтье.
Доннарумма: мы не обращали внимания на свист в адрес Месси и Галтье, нам было приятно праздновать
  • Gettyimages.ru

«Мы не обращали внимания на свист в адрес Месси и Галтье, нам было просто приятно праздновать. Останется ли Галтье в команде? Это вопрос не ко мне. Я надеюсь, что да, потому что он великий тренер», — цитирует Доннарумму RMC Sport.

Болельщики клуба с неодобрением встретили выход Лионеля Месси и Галтье на церемонию награждения после заключительного матча Лиги 1. Об уходе игрока стало известно 3 июня. Французский специалист также с большой долей вероятности покинет клуб.

Ранее сообщалось, что Месси, Неймар и Галтье досрочно покинули церемонию награждения ПСЖ.

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