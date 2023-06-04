Федотов — об интересе в трансфере Сутормина: первый раз слышу
- РИА Новости
«Первый раз слышу», — цитирует Федотова «Спорт-Экспресс».
Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, ЦСКА рассматривает вариант с подписанием Сутормина на правах аренды.
По информации источника, в футболисте заинтересован главный тренер армейского клуба Владимир Федотов.
В нынешнем сезоне 29-летний россиянин принял участие в 18 матчах во всех турнирах за петербургский клуб и не отличился результативными действиями. Контракт Сутормина с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
Ранее в «Рубине» сообщили о переговорах по Сутормину.