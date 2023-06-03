Гол Мбаппе не спас ПСЖ от поражения в матче Лиги 1 с «Клермоном»
Игра на стадионе «Парк де Пренс» завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Паскаля Гастьена.
В составе ПСЖ мячи забили Серхио Рамос (16-я минута), Килиан Мбаппе (21-я, пенальти). У «Клермона» отличились Жоан Гастьен (24-я), Мехди Зеффан (45-я), Грежон Кьэ (63-я).
Парижский клуб завоевал чемпионский титул в сезоне-2022/23. «Клермон» финишировал на девятой позиции.
Ранее сообщалось, что фанаты «Пари Сен-Жермен» освистали Месси перед матчем с «Клермоном».