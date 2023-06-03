Камано заявил, что покинет «Локомотив» по окончании сезона
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«Возможно ли, что я останусь в «Локомотиве»? Нет, я ухожу. Пока не знаю, где окажусь в следующем сезоне, посмотрим. Возможно ли, что я останусь в России? Не знаю, всё возможно», — цитирует Камано «РБ Спорт».
В текущем сезоне форвард провёл за столичный клуб 33 матча во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал три результативные передачи. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2023 года.
Ранее Дзюба в шутку назвал Погостнова капитаном «Локомотива».