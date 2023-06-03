«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» и в седьмой раз стал победителем Кубка Англии
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Игра на стадионе «Уэмбли» завершилась со счётом 2:1 в пользу коллектива Хосепа Гвардиолы.
В составе победителей мячи забили Илкай Гюндоган (первая, 51-я минута). У проигравших отличился Бруну Фернандеш (33-я, пенальти).
Гюндоган забил мяч на 14-й секунде матча и записал в свой актив самый быстрый гол в истории финалов Кубка Англии.
Ранее сообщалось, что нападающий лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн сделал выбор между мадридским «Реалом» и «Манчестер Юнайтед».