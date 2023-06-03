Гол Гарре принёс победу «Крыльям» в матче 30-го тура РПЛ со «Спартаком»

«Крылья Советов» обыграли «Спартак» в матче 30-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча в Самаре завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол на 53-й минуте игры забил нападающий Бенхамин Гарре.

Перед перерывом судья показал две жёлтые карточки и удалил защитника гостей Георгия Джикию, который находился на скамейке запасных.

Таким образом, «Спартак» набрал 54 очка и занял третье место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья» — на 12-й позиции (32 очка).

Ранее сообщалось, что Бенхамин Гарре забил гол за «Крылья» в матче 30-го тура РПЛ со «Спартаком».