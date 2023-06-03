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Гол Гарре принёс победу «Крыльям» в матче 30-го тура РПЛ со «Спартаком»

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«Крылья Советов» обыграли «Спартак» в матче 30-го тура чемпионата России по футболу.
Гол Гарре принёс победу «Крыльям» в матче 30-го тура РПЛ со «Спартаком»
  • РИА Новости

Встреча в Самаре завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол на 53-й минуте игры забил нападающий Бенхамин Гарре.

Перед перерывом судья показал две жёлтые карточки и удалил защитника гостей Георгия Джикию, который находился на скамейке запасных.

Таким образом, «Спартак» набрал 54 очка и занял третье место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья» — на 12-й позиции (32 очка).

Ранее сообщалось, что Бенхамин Гарре забил гол за «Крылья» в матче 30-го тура РПЛ со «Спартаком».

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