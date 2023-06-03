Гол Гарре принёс победу «Крыльям» в матче 30-го тура РПЛ со «Спартаком»
- РИА Новости
Встреча в Самаре завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный гол на 53-й минуте игры забил нападающий Бенхамин Гарре.
Перед перерывом судья показал две жёлтые карточки и удалил защитника гостей Георгия Джикию, который находился на скамейке запасных.
Таким образом, «Спартак» набрал 54 очка и занял третье место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья» — на 12-й позиции (32 очка).
Ранее сообщалось, что Бенхамин Гарре забил гол за «Крылья» в матче 30-го тура РПЛ со «Спартаком».