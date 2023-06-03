ЦСКА завоевал серебряные медали РПЛ сезона-2022/23

ЦСКА разгромил «Ростов» в матче 30-го тура чемпионата России.

Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Владимира Федотова.

В составе армейского клуба мячи забили Хесус Медина (11-я), Фёдор Чалов (17-я пенальти, 33-я), Виллиан Роша (25-я).

У «Ростова» отличился Евгений Чернов (78-я).

Таким образом, ЦСКА набрал 58 очков и завоевал серебряные медали чемпионата России. «Ростов» с 53 очками остался на четвёртом месте.

Ранее «Пари НН» забил два безответных мяча «Химкам» в матче 30-го тура РПЛ.