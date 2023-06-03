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Карпов: футболист «Зенита» Сутормин может перейти в ЦСКА

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Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин может продолжить карьеру в ЦСКА.
Карпов: футболист «Зенита» Сутормин может перейти в ЦСКА
  • РИА Новости

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, ЦСКА рассматривает вариант с подписанием Сутормина на правах аренды. 

По информации источника, в футболисте заинтересован главный тренер армейского клуба Владимир Федотов. 

В нынешнем сезоне 29-летний россиянин принял участие в 18 матчах во всех турнирах за петербургский клуб и не отличился результативными действиями. Контракт Сутормина с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее в «Рубине» сообщили о переговорах по Сутормину.

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