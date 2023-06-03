Карпов: футболист «Зенита» Сутормин может перейти в ЦСКА

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин может продолжить карьеру в ЦСКА.

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, ЦСКА рассматривает вариант с подписанием Сутормина на правах аренды.

По информации источника, в футболисте заинтересован главный тренер армейского клуба Владимир Федотов.

В нынешнем сезоне 29-летний россиянин принял участие в 18 матчах во всех турнирах за петербургский клуб и не отличился результативными действиями. Контракт Сутормина с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее в «Рубине» сообщили о переговорах по Сутормину.