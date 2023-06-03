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Казахстанская теннисистка Рыбакина снялась с «Ролан Гаррос»

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Действующая победительница Уимблдона казахстанская теннисистка Елена Рыбакина снялась с Открытого чемпионата Франции.
Казахстанская теннисистка Рыбакина снялась с «Ролан Гаррос»
  • Gettyimages.ru

Спортсменка должна была провести матч за выход в 1/4 финала турнира с испанкой Сарой Соррибес-Тормо, но встречу отменили из-за снятия представительницы Казахстана. Причины снятия уроженки Москвы со второго в сезоне турнира Большого шлема не уточняются.

В 1/8 финала «Ролан Гаррос» Соррибес-Тормо сыграет с победительницей пары Екатерина Александрова (Россия) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия).

Ранее Рыбакина пробилась в третий круг Открытого чемпионата Франции.

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