Казахстанская теннисистка Рыбакина снялась с «Ролан Гаррос»

Действующая победительница Уимблдона казахстанская теннисистка Елена Рыбакина снялась с Открытого чемпионата Франции.

Спортсменка должна была провести матч за выход в 1/4 финала турнира с испанкой Сарой Соррибес-Тормо, но встречу отменили из-за снятия представительницы Казахстана. Причины снятия уроженки Москвы со второго в сезоне турнира Большого шлема не уточняются.

В 1/8 финала «Ролан Гаррос» Соррибес-Тормо сыграет с победительницей пары Екатерина Александрова (Россия) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия).

Ранее Рыбакина пробилась в третий круг Открытого чемпионата Франции.