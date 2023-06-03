Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка пригласил в тренерский штаб своего брата Марио

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал, что пригласил в тренерский штаб своего брата Марио.

«В 34—35 лет Марио завершил профессиональную карьеру, но продолжал играть на любительском уровне, как в вашей ФНЛ-2. У него уже была лицензия А-УЕФА. В конце года я сказал руководству, что хотел бы забрать Марио. Договорились за три минуты», — цитирует Марцела Личку «Спорт день за днём».

Соглашение Марцела Лички с клубом рассчитано до конца сезона-2023/24. Он возглавляет команду с августа 2020 года. «Оренбург» занимает восьмое место в Российской премьер-лиге (43 очка). 29 мая наставник сообщил, что останется главным тренером «Оренбурга» на следующий сезон.

Ранее полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян высказался о своём будущем.