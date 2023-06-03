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MD: на Анчелотти подали жалобу в прокуратуру за обвинение фанатов в расизме

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Ассоциация держателей акций «Валенсии» подала в прокуратуру жалобу на главного тренера «Реала» Карло Анчелотти.
MD: на Анчелотти подали жалобу в прокуратуру за обвинение фанатов в расизме
  • Legion-Media

После матча 35‑го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (0:1) Анчелотти заявил, что весь стадион обзывал игрока мадридцев Винисиуса Жуниора обезьяной, и назвал большинство зрителей, пришедших на стадион, расистами, сообщает Mundo Departivo.

Как отмечается в тексте жалобы, Анчелотти нанёс ущерб имиджу клуба и всему сообществу Валенсии своим высказыванием. 

В середине второго тайма встреча с «Валенсией» была прервана из-за расистских оскорблений, доносившихся с трибун в адрес 22-летнего бразильца.  

Баннер с надписью «Мадрид ненавидит «Реал» и кукла, изображавшая Жуниора, были вывешены на мосту рядом с тренировочной базой мадридского клуба в январе.

Ранее сообщалось, что «Челси» готов выкупить Жуниора у «Реала».

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