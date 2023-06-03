MD: на Анчелотти подали жалобу в прокуратуру за обвинение фанатов в расизме
- Legion-Media
После матча 35‑го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (0:1) Анчелотти заявил, что весь стадион обзывал игрока мадридцев Винисиуса Жуниора обезьяной, и назвал большинство зрителей, пришедших на стадион, расистами, сообщает Mundo Departivo.
Как отмечается в тексте жалобы, Анчелотти нанёс ущерб имиджу клуба и всему сообществу Валенсии своим высказыванием.
В середине второго тайма встреча с «Валенсией» была прервана из-за расистских оскорблений, доносившихся с трибун в адрес 22-летнего бразильца.
Баннер с надписью «Мадрид ненавидит «Реал» и кукла, изображавшая Жуниора, были вывешены на мосту рядом с тренировочной базой мадридского клуба в январе.
Ранее сообщалось, что «Челси» готов выкупить Жуниора у «Реала».