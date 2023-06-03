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Ольховский: ничего не предвещало проигрыша теннисиста Рублёва от Сонего

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Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский не ожидал поражения Андрея Рублёва в матче Открытого чемпионата Франции по теннису с итальянцем Лоренцо Сонего.

«Ничто не предвещало его проигрыша в пяти сетах. Сонего не сдавался и боролся до конца, и Андрей начал ошибаться, а в пятом сете он допустил слишком много ошибок. На мой взгляд, Андрей должен был дожимать Сонего», — цитирует Ольховского ТАСС.

Рублёв в третьем круге проиграл Сонего со счётом 7:5, 6:0, 2:6, 6:7 (5:7), 3:6. Игра продолжалась 3 часа 45 минут.

В следующем круге итальянец сыграет с Кареном Хачановым (Россия).

Ранее сообщалось, что Анастасия Павлюченкова вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос».

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