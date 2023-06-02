Рублёв — о поражении от Сонего на «Ролан Гаррос»: я опустошён

Российский теннисист Андрей Рублёв заявил, что испытывает смешанные чувства после поражения в третьем круге Открытого чемпионата Франции от итальянца Лоренцо Сонего.

«Думаю, сказать мне особо нечего. Я опустошён. Своей сегодняшней игрой я заслужил поражение. Я думаю, что сумею быстро преодолеть это», — цитирует Рублёва пресс-служба «Ролан Гаррос».

При этом он назвал один положительный момент.

«У меня будет две с половиной недели, чтобы хорошо подготовиться к травяному сезону», — добавил россиянин.

В третьем круге он проиграл Сонего со счётом 7:5, 6:0, 2:6, 6:7 (5:7), 3:6. Игра продолжалась 3 часа 45 минут.

В следующем круге итальянец сыграет с Кареном Хачановым (Россия).

Ранее сообщалось, что Анастасия Павлюченкова вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос».